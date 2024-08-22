Администрация Тулы отказалась от выступления Xolidayboy на День города

Фото Алексея Пирязева.

Xolidayboy не будет выступать в Туле на День города. Такое решение приняли в администрации города. Об этом Myslo стало известно из собственных источников.

Как сообщал Myslo, что организация праздника на Пролетарской набережной обойдется в 5 млн рублей, - cоответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

В администрации Тулы информацию об отмене концерта подтвердили.

Напомним, в этом году Тула отметит День города 14 сентября. Ранее несколько городов Тульской области отказались от широкого празднования дней городов из-за обстановки в стране.