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Администрация Тулы отказалась от выступления Xolidayboy на День города
Фото Алексея Пирязева.

Администрация Тулы отказалась от выступления Xolidayboy на День города

О причинах не сообщается.

Xolidayboy не будет выступать в Туле на День города. Такое решение приняли в администрации города. Об этом Myslo стало известно из собственных источников. 

Как сообщал Myslo, что организация праздника на Пролетарской набережной обойдется в 5 млн рублей, - cоответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

В администрации Тулы информацию об отмене концерта подтвердили.

Напомним, в этом году Тула отметит День города 14 сентября. Ранее несколько городов Тульской области отказались от широкого празднования дней городов из-за обстановки в стране. 

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