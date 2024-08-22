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22 августа в Туле отметят День флага: полная афиша

22 августа в Туле отметят День флага: полная афиша

Основные события развернутся на Казанской набережной сегодня вечером.

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в Туле подготовлена разнообразная программа. 

В библиотеках МУК «Тульская библиотечная система» пройдут тематические мероприятия – мастер-классы по изготовлению флага, обзоры книжной выставки, часы истории, викторины и другие форматы. Подробная информация и афиша по ссылке.

Ко Дню Государственного флага России подготовлены мероприятия на ГАЗОНе, которые пройдут на Казанской набережной 22 августа.  Площадки начнут работать с 17.00.
 
Запланированы:

  • тематические мастер-классы,
  • тотальная зарядка с чемпионами от Максима Севастьянова, - трейлраннера, североходца, неоднократного призера горных и кроссовых забегов, а также организатора и участника спортивно-патриотического проекта «Как ковалась Победа»,
  • лазерный тир,
  • турнир по игре в городки,
  • фестиваль красок,
  • аквагрим и плетение кос от Леди Ди Style,
  • квест «Арсенал и щит России»,
  • мастер-классы для детей от Академия тенниса Александра Островского и академии футбола Александра Островского,
  • сборка спилс-карты,
  • беговелогонка 4 этап Кубка Федерации беговелоспорта Тульской области «Городской спринт»,
  • выступление кавер-группы «Соль» и многое другое.

Также тематические мероприятия состоятся в населенных пунктах Большой Тулы. С афишей можно ознакомиться здесь.

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