22 августа в Туле отметят День флага: полная афиша

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в Туле подготовлена разнообразная программа.

В библиотеках МУК «Тульская библиотечная система» пройдут тематические мероприятия – мастер-классы по изготовлению флага, обзоры книжной выставки, часы истории, викторины и другие форматы. Подробная информация и афиша по ссылке.

Ко Дню Государственного флага России подготовлены мероприятия на ГАЗОНе, которые пройдут на Казанской набережной 22 августа. Площадки начнут работать с 17.00.



Запланированы:

тематические мастер-классы,

тотальная зарядка с чемпионами от Максима Севастьянова, - трейлраннера, североходца, неоднократного призера горных и кроссовых забегов, а также организатора и участника спортивно-патриотического проекта «Как ковалась Победа»,

лазерный тир,

турнир по игре в городки,

фестиваль красок,

аквагрим и плетение кос от Леди Ди Style,

квест «Арсенал и щит России»,

мастер-классы для детей от Академия тенниса Александра Островского и академии футбола Александра Островского,

сборка спилс-карты,

беговелогонка 4 этап Кубка Федерации беговелоспорта Тульской области «Городской спринт»,

выступление кавер-группы «Соль» и многое другое.

Также тематические мероприятия состоятся в населенных пунктах Большой Тулы. С афишей можно ознакомиться здесь.