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Универмаг тульских брендов и гастрофестивали: в центре Тулы откроют филиал Национального центра «Россия»

Универмаг тульских брендов и гастрофестивали: в центре Тулы откроют филиал Национального центра «Россия»

Филиал разместится в музейном квартале. Акцент будет сделан на презентациях муниципалитетов Тульской области.

Концепцию филиала презентовали 21 августа в Туле. Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова рассказала, что Международная выставка-форума «Россия» стала масштабным событием. Миллионы людей смогли познакомиться с уникальными традициями и особенностями регионов нашей страны.

Похожий стенд, только тульский, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев предложил разместить в историческом центре Тулы, сделав акцент на презентации муниципалитетов.

Как и стенд региона на выставке «Россия», экспозиция в Музейном квартале будет представлена в форме кубов.

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По аналогии с Домом российской кухни на ВДНХ кафе и рестораны Музейного квартала станут площадками для гастрономических фестивалей.

Первый из них — «Дворяниновские яблоки» — состоится с 13 по 30 сентября. Гастротуристы познакомятся с исторической кухней и рецептами XIX века в прочтении современных кулинаров. Также в Музейном квартале будет создан Универмаг тульских брендов, где представят продукцию участники проекта «Сделано в Тульской области» и сферы креативных индустрий.

Тульский филиал Национального центра «Россия» откроется 14 сентября.

На его площадке в концепции «Народность. Семья. Единство» пройдет фестиваль «Национальный квартал».

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— Это событие традиционно приурочено к Дню города и Тульской области. В Год семьи он посвящен семейным традициям народов, которые проживают в регионе. Для гостей подготовят и концертную программу, и угощения различных диаспор Тульской области. И выставка, и фестиваль объединяют все народности нашей страны, — подчеркнул министр молодёжной политики региона Алексей Давлетшин.

На фермерской ярмарке представят продукцию 15 региональных товаропроизводителей.

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