Универмаг тульских брендов и гастрофестивали: в центре Тулы откроют филиал Национального центра «Россия»

Концепцию филиала презентовали 21 августа в Туле. Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова рассказала, что Международная выставка-форума «Россия» стала масштабным событием. Миллионы людей смогли познакомиться с уникальными традициями и особенностями регионов нашей страны.
Похожий стенд, только тульский, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев предложил разместить в историческом центре Тулы, сделав акцент на презентации муниципалитетов.
Как и стенд региона на выставке «Россия», экспозиция в Музейном квартале будет представлена в форме кубов.
По аналогии с Домом российской кухни на ВДНХ кафе и рестораны Музейного квартала станут площадками для гастрономических фестивалей.
Первый из них — «Дворяниновские яблоки» — состоится с 13 по 30 сентября. Гастротуристы познакомятся с исторической кухней и рецептами XIX века в прочтении современных кулинаров. Также в Музейном квартале будет создан Универмаг тульских брендов, где представят продукцию участники проекта «Сделано в Тульской области» и сферы креативных индустрий.
Тульский филиал Национального центра «Россия» откроется 14 сентября.
На его площадке в концепции «Народность. Семья. Единство» пройдет фестиваль «Национальный квартал».
— Это событие традиционно приурочено к Дню города и Тульской области. В Год семьи он посвящен семейным традициям народов, которые проживают в регионе. Для гостей подготовят и концертную программу, и угощения различных диаспор Тульской области. И выставка, и фестиваль объединяют все народности нашей страны, — подчеркнул министр молодёжной политики региона Алексей Давлетшин.
На фермерской ярмарке представят продукцию 15 региональных товаропроизводителей.