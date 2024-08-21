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В Веневе фермер занялся сексом со школьницей: суд огласил приговор

В Веневе фермер занялся сексом со школьницей: суд огласил приговор

Мужчина отделался обязательными работами.

В Веневе 30-летний местный житель признан виновным в половом сношении с несовершеннолетней и в развратных действиях в отношениях несовершеннолетней.

По информации Myslo, обвиняемый и 15-летняя потерпевшая вместе работали на картофельной ферме. Девочке приглянулся старший товарищ, она взяла у него телефонный номер и начала атаковать в соцсетях. Флирт в интернете плавно перетек в реальные встречи: парочка несколько раз занялась сексом в блок-контейнере на территории фермы. 

Спустя какое-то время обвиняемый предложил девочке прекратить встречи, а та написала заявление в полицию о домогательствах. Уже в отделе мужчина сам признался, что он вовсе не домогался до потерпевшей и что у них все было по обоюдному согласию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

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