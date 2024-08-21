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К Тульскому психоневрологическому интернату прилетел очень слабый чеглок
Фото Табрис Янгчен.

К Тульскому психоневрологическому интернату прилетел очень слабый чеглок

Работники подкармливают птицу говядиной.

К Тульскому неврологическому интернату прибился очень слабый чеглок. Он залетает на плечи к людям. Работники подкармливают нового подопечного говядиной. Без помощи он долго не протянет, рассказали волонтеры-орнитологи в соцсетях.

— Отозвались люди, но не из Тулы, а из Питера, Мичуринска и Пензы. Все способны оказать помощь и заниматься птицей. Сейчас ищу, куда быстрее сможем отправить, — написала волонтер Табрис Янгчен в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, помощь ищут и для травмированного соколенка. Волонтеры готовы помочь с анализами, рентгеном. Птицу нужно будет лечить на связи с врачом и правильно кормить (мыши, цыплята, насекомые).

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Автор:
сегодня, в 10:26 +4
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