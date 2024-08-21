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Безработный туляк украл кальян из компьютерного клуба

Безработный туляк украл кальян из компьютерного клуба

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился администратор компьютерного клуба, расположенного на улице Советской. Мужчина заявил, что из подсобного помещения неизвестный украл кальян. Ущерб составил 7000 рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний мужчина. Похищенное изъято, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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