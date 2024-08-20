Опята пошли: туляки похвастались небывалым урожаем грибов

В тульских лесах — очередная волна грибов. Судя по рассказам грибников, начался сезон опят.
В сторону Москвы. Фото Светланы Солдатовой.
Веневский район. Фото Геннадия Сальникова.
Ленинский район. «Прогулка с подругами» — фото Алёны Хром.
Алексинский район. Фото Марии Горшелевой.
Помните, что всего существует 34 вида опят. И далеко не все они съедобны. Главным отличием ядовитых грабов-двойников называют отсутствие «юбочки», гладкую шляпку и дурной запах.
А вы уже собирали грибы? Делитесь фото и местами в комментариях!