Опята пошли: туляки похвастались небывалым урожаем грибов

Фотографии «улова» они выкладывают в соцсети.

В тульских лесах — очередная волна грибов. Судя по рассказам грибников, начался сезон опят.



В сторону Москвы. Фото Светланы Солдатовой.



Веневский район. Фото Геннадия Сальникова.



Ленинский район. «Прогулка с подругами» — фото Алёны Хром.



Алексинский район. Фото Марии Горшелевой.

Помните, что всего существует 34 вида опят. И далеко не все они съедобны. Главным отличием ядовитых грабов-двойников называют отсутствие «юбочки», гладкую шляпку и дурной запах.

А вы уже собирали грибы? Делитесь фото и местами в комментариях!