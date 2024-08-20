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Опята пошли: туляки похвастались небывалым урожаем грибов

Опята пошли: туляки похвастались небывалым урожаем грибов

Фотографии «улова» они выкладывают в соцсети.

В тульских лесах — очередная волна грибов. Судя по рассказам грибников, начался сезон опят. 

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В сторону Москвы. Фото Светланы Солдатовой.
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Веневский район. Фото Геннадия Сальникова.
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Ленинский район. «Прогулка с подругами» — фото Алёны Хром.
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Алексинский район. Фото Марии Горшелевой.

Помните, что всего существует 34 вида опят. И далеко не все они съедобны. Главным отличием ядовитых грабов-двойников называют отсутствие «юбочки», гладкую шляпку и дурной запах.

 

А вы уже собирали грибы? Делитесь фото и местами в комментариях!

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