Алексей Дюмин принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он отметил, что комиссия должна стать постоянно действующей эффективной площадкой для выработки предложений в сфере физической культуры и спорта в стране.

20 августа в Туле председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел первое очное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Физическая культура и спорт».

В заседании по ВКС приняли участие помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Также в мероприятии участвовали заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, представители Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, государственных корпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ России, губернаторы ряда регионов. А также знаменитые спортсмены и тренеры, внесшие большой вклад в развитие российского спорта: Ирина Винер, Ольга Слюсарева, Роман Ротенберг, Шамиль Тарпищев, Светлана Хоркина, Никита Нагорный и др.

Открывая заседание, Дмитрий Миляев поблагодарил Алексея Дюмина за оказанное доверие и руководителей субъектов Российской Федерации — за поддержку при формировании комиссии.

— В работе комиссии необходимо уделить выполнению перечня поручений Президента по развитию детско-юношеского спорта, которые предусматривают системные изменения в отрасли. Качество их выполнения зависит от правительства и субъектов РФ. Вместе нам предстоит обсудить широкий спектр вопросов. На сегодняшней встрече мы даем старт этой работе, — сказал Дмитрий Миляев.

Алексей Дюмин отметил, что Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание развитию физкультуры и спорта как стратегически важной сфере. Именно поэтому своим решением глава государства выделил это направление в отдельную комиссию Госсовета.

— Комиссия должна стать постоянно действующей эффективной площадкой для выработки предложений и инициатив в сфере физической культуры и спорта в стране. Для обмена мнениями между федеральной властью, регионами и экспертным сообществом, — сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что в своем майском Указе Президент сделал акцент не только на массовости, но и на удовлетворенности жителей условиями для занятий спортом, снижении продолжительности временной нетрудоспособности граждан из-за болезней.

Особое внимание в работе комиссии должно быть уделено развитию детско-юношеского спорта.

Также созданию условий для реабилитации, социализации и профессиональной самореализации участников СВО. В этом направлении у некоторых регионов есть хорошие наработки, необходимо их изучить и распространить на всю Россию.

По словам Алексея Дюмина, назначение Дмитрия Миляева председателем комиссии неслучайно. У Тулы накоплен хороший опыт — это и налаженные отношения со спортивными федерациями, и развитая инфраструктура, и массовое спортивное движение. Регион — среди лидеров в стране по числу людей, регулярно занимающихся спортом.

— Рассчитываю, что комиссия под председательством Дмитрия Вячеславовича обеспечит качественное экспертно-аналитическое сопровождение всех прорабатываемых решений. Сможет стать центром выработки общей, консолидированной позиции регионов в вопросах развития физкультуры и спорта, — сказал Алексей Дюмин.

Он напомнил, что сейчас активно идет подготовка к заседанию Совета при Президенте по спорту, которое пройдет в рамках форума «Россия — спортивная держава». Рабочую группу возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Алексей Дюмин попросил Дмитрия Миляева войти в состав Совета и включиться в подготовку октябрьского заседания.

Дмитрий Миляев отметил, что Владимир Путин сформулировал амбициозные стратегические цели для нашего государства. Добиться их можно только при тесном, комплексном взаимодействии Министерства спорта и субъектов страны.

Михаил Дегтярев рассказал о работе Минспорта, направленной на вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Минспортом разработаны единые требования для регионов к проектам государственных программ для бесплатного занятия детей спортом. Мной они сегодня подписаны.

Кроме того, нами подготовлены предложения в Стратегию развития физической культуры и спорта 2030. Они направлены на реализацию майского Указа Президента. В прошлом году показатель удовлетворенности людьми условиями для занятий спортом составил почти 64%, а целевое значение к 2030 году должно составить 70%. Поэтому мы предлагаем обсудить методику этой удовлетворенности.

Нами разработаны поправки в Концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года и предложения в план мероприятий по ее реализации. Они предусматривают повышение доступности для занятий спортом, — прокомментировал Михаил Дегтярев.

Глава Минспорта также рассказал, что ведомство подготовило проект Федерального закона «О Российском спортивном фонде», который сейчас проходит процедуру согласования.

— Основными целями деятельности Фонда станет дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Специальной олимпиады, общероссийских и региональных федераций, реализация новых форматов международных соревнований и развитие инфраструктуры. Средства фонда будут формироваться за счет целевых отчислений от азартных игр, так сказано в поручении Президента, — отметил Михаил Дегтярев.

Кроме того, Министерство спорта направило в правительство проект Распоряжения о включении детско-юношеских соревнований «Победа» — как нового формата для подрастающего поколения — в календарь особо значимых спортивных мероприятий. Соревнования будут состоять из трех ступеней: муниципальной, региональной и федеральной.

Представители Минспорта, спортивных федераций, Паралимпийского комитета, фонда «Защитники Отечества», а также субъектов — Татарстана, Башкортостана, Кировской и Тульской областей — поделились наработанными практиками.

На заседании обсудили вопросы правового регулирования в области физкультуры и спорта, синхронизации программных документов разного уровня, взаимодействия региональных спортивных федераций с органами местного самоуправления и закрепление их статуса. Были предложены и поддержаны инициативы по законодательному регулированию спортивных федераций на всех уровнях.

Также шла речь о реабилитации, социализации и профессиональной самореализации участников СВО с использованием средств и методов адаптивной физкультуры и спорта. Дмитрий Миляев отметил, что комиссия совместно с Минспортом России активно включилась в эту работу по поручению Алексея Дюмина.

— Активно действует Фонд «Защитники Отечества», который призван обеспечивать полноценное сопровождение ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших военнослужащих. Благодаря этому они получают поддержку по принципу «одного окна», — сказал Дмитрий Миляев.

Он дополнил, что в части адаптивной физической культуры и спорта большая работа проводится по вовлечению ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение.

— Прошу Министерство спорта России проработать вопрос выделения из федерального бюджета дополнительных средств на укрепление материально-технической базы региональных ФОКов для занятий с участниками СВО по программам адаптивной физкультуры и спорта. А также предусмотреть закрепление специалистов соответствующей квалификации за такими ФОКами.

Министерство просвещения РФ прошу рассмотреть возможность выделения бюджетных мест на программы переподготовки по направлению «Адаптивная физическая культура и спорт».

Важно убедиться, что запросы участников СВО удовлетворены и каждый из них имеет равные возможности, — сказал Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что комиссии Госсовета по спорту предстоит большая работа по формированию предложений и совершенствованию механизмов регулирования физической культуры и спорта.