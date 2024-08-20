Мошенники месяц «обрабатывали» тулячку и стали богаче на 9 млн рублей

Фото из архива Myslo

В начале июля потерпевшей поступил звонок через мессенджер. Абонент представился сотрудником сотовой компании и сообщил, что на балансе телефона женщины осталось много неиспользованных минут, которые позволят не платить за связь до конца года.

Это предложение заинтересовало потерпевшую и она начала выполнять все указания преступников. Под руководством аферистов женщина перешла в приложение мобильного банка и набрала слово «Баланс». Судя по всему, после этого ей прислали ссылку на мошеннический ресурс и сообщили, что с её депозита исчезли все деньги, которые пенсионерка копила более 15 лет.

Затем женщине позвонил якобы сотрудник Центрального Банка и сообщил, что деньги ей вернут. Проверив баланс в настоящем приложении банка, жертва обнаружила, что деньги на месте, но собеседник убедил её, что они принадлежат банку, поэтому их необходимо обналичить и перевести на другой счёт. Афера заняла почти месяц, за это время потерпевшая лишилась более 9 млн рублей. После этого аферисты приказали жертве удалить из телефона всю переписку, вызовы и очистить историю браузера.

В УМВД России по Туле возбуждено и расследуется уголовно дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают личности злоумышленников. Тульская полиция призывает всех ни в коем случае не следовать инструкциям неизвестных людей, особенно, если они требуют произвести манипуляции, связанные с денежными средствами.

При поступлении звонков от неизвестных, которые сообщают, что с вашей карты произошло несанкционированное списание денег, средства находятся в опасности, либо третьи лица, используя ваши персональные данные оформили или пытаются оформить кредит – прекратите разговор и положите трубку. Если появились сомнения – обратитесь в банк лично. Сотрудники любых банков и госучреждений никогда не требуют назвать данные банковской карты (номер карты, срок действия, CVV/CVC-код, смс-пароль, кодовое слово и т. д.), а также номер СНИЛС, пароли и коды доступа к порталу госуслуг и другим ресурсам.

Сотрудники правоохранительных органов никогда не станут вас убеждать совершить какие-либо операции с деньгами и уверять, что это поможет задержать злоумышленников. Если у вас возникли сомнения в сохранности сбережений или законности использования ваших персональных данных – незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел или в банк для уточнения информации.