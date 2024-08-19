  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За пять месяцев в Тульской области бездомные собаки покусали 1747 человек - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За пять месяцев в Тульской области бездомные собаки покусали 1747 человек
Фото Алексея Пирязева.

За пять месяцев в Тульской области бездомные собаки покусали 1747 человек

Случаев бешенства среди людей, к счастью, не зарегистрировали.

За 5 месяцев 2023 года в Тульской области бездомные собаки покусали 1747 человек. Случаев бешенства среди людей не зарегистрировано, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Санитарные врачи напомнили, что бешенство — это самое опасное из инфекционных заболеваний, которое может передаваться от одного животного другому, а также человеку. Это остро протекающая вирусная болезнь, характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы. Если не начать вовремя иммунизацию, то летальность для данного заболевания составляет 100%.

— Заражение человека происходит через укусы, царапины, при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, — отметили в ведомстве. 

Специалисты Роспотребнадзора советуют тулякам не контактировать с уличными, бездомными собаками, кошками, птицами, грызунами. Не дотрагиваться голыми руками до животных, которые имеют болезненный внешний вид или признаки агрессии.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:01 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
бездомные собакиРоспотребнадзорукусила собака

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Над Тулой взошла Голубая Луна: фото
Над Тулой взошла Голубая Луна: фото
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.