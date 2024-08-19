За пять месяцев в Тульской области бездомные собаки покусали 1747 человек

Фото Алексея Пирязева.

За 5 месяцев 2023 года в Тульской области бездомные собаки покусали 1747 человек. Случаев бешенства среди людей не зарегистрировано, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Санитарные врачи напомнили, что бешенство — это самое опасное из инфекционных заболеваний, которое может передаваться от одного животного другому, а также человеку. Это остро протекающая вирусная болезнь, характеризующаяся тяжелым поражением центральной нервной системы. Если не начать вовремя иммунизацию, то летальность для данного заболевания составляет 100%.

— Заражение человека происходит через укусы, царапины, при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной, — отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора советуют тулякам не контактировать с уличными, бездомными собаками, кошками, птицами, грызунами. Не дотрагиваться голыми руками до животных, которые имеют болезненный внешний вид или признаки агрессии.