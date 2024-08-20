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Над Тулой взошла Голубая Луна: фото

Над Тулой взошла Голубая Луна: фото

Редкое астрономическое явление наблюдали в ночь на 20 августа.

Этой ночью в небе можно было наблюдать большое и яркое полнолуние: одновременно совпали Суперлуние (когда полнолуние совпадает с максимальным сближением Луны и Земли) и Голубая Луна — редкое астрономическое явление, когда за один месяц можно наблюдать два полнолуния. Термин произошел от английской идиомы once in a Blue Moon — «очень редко».

Полная Луна находилась в одной из самых близких к Земле точек своей орбиты, из-за чего она казалась больше и ярче, чем обычно.

Смотрите красивый фоторепортаж от фотографа Алексея Горохова:

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