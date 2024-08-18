Погода в Туле 19 августа: до +29 градусов и небольшой дождь

Температура воздуха утром и вечером будет около + 26 градусов, днем воздух прогреется до + 29. Днем ожидается небольшой дождь.
Давление составит 744 мм рт. ст., влажность воздуха около 50%. Ветер западный, 2 м/с.
Магнитное поле спокойное.
Природа дарит нам еще один чудесный летний день.
Температура воздуха утром и вечером будет около + 26 градусов, днем воздух прогреется до + 29. Днем ожидается небольшой дождь.
Давление составит 744 мм рт. ст., влажность воздуха около 50%. Ветер западный, 2 м/с.
Магнитное поле спокойное.
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