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Погода в Туле 19 августа: до +29 градусов и небольшой дождь
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 19 августа: до +29 градусов и небольшой дождь

Природа дарит нам еще один чудесный летний день.

Температура воздуха утром и вечером будет около + 26 градусов, днем воздух прогреется до + 29. Днем ожидается небольшой дождь. 

Давление составит 744 мм рт. ст., влажность воздуха около 50%. Ветер западный, 2 м/с. 

Магнитное поле спокойное. 

 

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