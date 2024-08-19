Матч тульского «Арсенала» с «Аланией» посетили 4200 болельщиков 

Фото Алексея Пирязева.

17 августа на центральном стадионе Тулы в шестом туре Первой лиги сразились тульский «Арсенал» и «Алания» из Владикавказа.

Тульская команда играла в большинстве с 80-й минуты матча, однако не сумела вырвать победу. Таким образом, «Арсенал» сыграл вничью во второй встрече подряд, но сохраняет лидерство в турнирной таблице.

Поддержать команды на стадион приехали 4200 болельщиков. За общественной безопасностью следили сотрудники регионального управления Росгвардии совместно с полицейскими. Нарушений не допущено.

Напомним, команда из Владикавказа по-прежнему остается самым неудобным для туляков соперником. В официальных матчах «Арсенал» «Аланию» еще ни разу не побеждал. Вот и сейчас оставил надежды на будущее. Полный репортаж можно почитать по ссылке.