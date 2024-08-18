Коллектив Суворовской ЦРБ отметил 70-летие учреждения

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Оксана Дубровина зачитала поздравительный адрес врио Губернатора Дмитрия Миляева. В нем, в частности, говорится:

— Коллектив больницы — сплоченная команда первоклассных специалистов, настоящих профессионалов, для которых спасение жизни и сохранение здоровья пациентов — главные приоритеты. Благодарю руководство и сотрудников учреждения за преданность делу, мастерство и неравнодушие. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а больнице — дальнейшего развития!

Лучшие сотрудники больницы были награждены ведомственными и региональными наградами. 19 многодетных медработников в рамках Года семьи поощрены благодарственными письмами областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ежегодно в больнице получают помощь более 87 тысяч жителей Суворовского, а также Белевского, Одоевского и Арсеньевского районов. В составе медучреждения — амбулаторные подразделения и стационар. Здесь работают 70 врачей и около 300 медработников среднего звена.

По программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» с 2021 года в Суворовской ЦРБ отремонтированы две врачебных амбулатории в Чекалине и Черепети. В 2025 году запланирован ремонт Агеевской врачебной амбулатории. Установлены 4 ФАПа в поселке Новослободский, селах Песковатское и Доброе, деревне Ханино. Завершается установка Песоченского ФАПа. Поставлено 13 служебных автомобилей.