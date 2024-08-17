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В Туле 17 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

В Туле 17 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

Запрет будет действовать с 16.00 до 22.00.

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Арсенал» в 19.00 начнется футбольный матч «Арсенал» — «Алания».  

В связи с этим администрация Тулы извещает предприятия торговли об ограничении на продажу алкогольной продукции.

В соответствии с этим законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей на расстоянии менее 1000 метров от входов для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Соответственно, ограничение на продажу алкоголя будет действовать с 16.00 до 22.00.

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Автор:
сегодня, в 11:24 0
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