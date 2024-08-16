«Для прописки и льгот»: жители Тульской области продают квартиры в «чернобыльской зоне»

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Свыше 1000 населённых пунктов Тульской области относятся к так называемой «чернобыльской зоне». Для жителей территорий, пострадавших от радиоактивного заражения в результате аварии на Чернобыльской АЭС, на различных уровнях предусмотрены льготы и денежные выплаты.

Из-за этого жильё в «чернобыльской зоне» часто продаётся «под прописку» — владелец регистрируется там по месту жительства, однако фактически там не проживает. Редакция Myslo предупреждает: эти действия, сопряжённые с получением льготных выплат, являются преступлением и, в соответствии со ст. 159.2 УК РФ, наказываются штрафом, обязательными либо исправительными работами или арестом на срок до четырёх месяцев.

Мы решили выяснить, что представляет собой эта узкая ниша тульского рынка недвижимости. Оказалось, что «чернобыльского» жилья продаётся не так уж и много: около двух десятков домов и квартир. Мы выбрали те, которые соответствуют нашим базовым требованиям: продажа от одного собственника, без долей и проблем с документами. Поехали!

Самый бюджетный вариант нашей подборки находится в Ялте. Так называется посёлок в муниципальном образовании Двориковское Воловского района. Здесь двухкомнатную квартиру площадью 45 кв. м. продают за 300 тысяч рублей. Разумеется, жильё требует капитального ремонта.

Вот что пишет владелец: «Продам квартиру в Чернобыльской зонe под прописку и для оформления льгот! Сам покупал для такой цели. Мы в квартире никогда не жили. Явно заинтересованным нормальный торг. Вода и электричество в доме, газ — на участке. Документы готовы!»

На 70 тысяч дороже обойдётся «двушка» в пoc. Центральный Aрсеньевскогo района. Квартиpa расположенa нa втором этажe, общая площадь — 39,8 кв. м. Санузел раздельный, окна выходят на солнечную сторону. Здесь тоже требуется ремонт.

Комментарий продавца: «Отличный вариант для прописки. В поселке хорошо развита инфраструктура. Есть детский сад, школа, фельдшерский пункт, Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания, а также продуктовые магазины».

Добавив 10 тысяч рублей, можно купить 46-метровую двухкомнатную квартиру в двухэтажной «хрущёвке» в пос. Красногвардеец Тепло-Огарёвского района. Второй этаж, смежные комнаты, совмещённый санузел.

По словам автора объявления, недавно в доме была заменена кровля, а в квартире установили новый газовый счётчик. Квартира подходит под ипотеку и материнский капитал, при оплате наличными присутствует торг.

Где можно купить трёхкомнатную квартиру за миллион рублей? В рабочем посёлке Арсеньево! Именно столько хочет продавец за жилище площадью 46,5 кв. м., расположенное на третьем этаже пятиэтажки 1980 года постройки.

Вот что он пишет: «Квартира тёплая, сухая, светлая и уютная. Балкон застекленный, сделан косметический ремонт. Вложения нe требуются, долгов зa ЖКУ нет, соседи тихиe, перебоев c электричеством и с водоснабжением нe бывает».

И, наконец, самый дорогой и самый большой по площади вариант — «трёшка» в пос. Станция Скуратово Чернского района, в 80 км от Тулы. За 57 «квадратов» на пятом этаже просят 1450000 рублей. Комнаты смежнo-изолированныe, санузел раздельный, центральнoe отопление, счётчики на воду. Балкон застеклён и отделан. Есть Wi-Fi и кабельное телевидение.

В спальне сделан встроенный шкаф-кладовка, в туалете — подвесной шкаф для бытовой химии. В ванной установлен электрический водонагреватель. Сделан хороший, качественный ремонт, квартира готова к проживанию.