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Тульская спортсменка победила в международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
Фото Олега Чертова.

Тульская спортсменка победила в международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Елизавета Струтина готовилась к соревнованиям в составе команды «Ракета» в Твери.

С 13 по 19 августа в Москве проходят международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли».

Представительница сборной команды Тульской области Елизавета Струтина победила в лодках класса «Дракон» — «Д-10» на дистанции 200 м. Об этом Myslo рассказал судья всероссийской категории по гребле на байдарках и каноэ Олег Чертов.

Спортсменка проходит спортивную подготовку в ГУ ДО ТО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» и в Центре спортивной подготовки Тульской области. Елизавета Струтина в конце июля готовилась к международным соревнованиям в составе команды «Ракета» в Твери. 

«Кубок доброй воли» является отбором в состав национальной сборной России для выступления на чемпионате мира. 

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Автор:
сегодня, в 17:40 0
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