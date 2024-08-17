В Ревякино с 19 по 20 августа закроют железнодорожный переезд

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В Ясногорском районе в поселке Ревякино с 19 по 20 августа ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Уточняется, что с 10.00 19 августа до 07.00 20 августа движение транспортных средств через железнодорожный переезд будет закрыто. Специалисты планируют капитальный ремонт 2-го главного пути на участке «Ревякино-Ясногорск».

Сотрудники МЖД просят водителей заранее искать альтернативные маршруты. Объехать можно будет через железнодорожные переезды в районе улицы Заводской Ясногорска.