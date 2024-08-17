  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ревякино с 19 по 20 августа закроют железнодорожный переезд - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ревякино с 19 по 20 августа закроют железнодорожный переезд
Фото: ru.freepik.com.

В Ревякино с 19 по 20 августа закроют железнодорожный переезд

Участок планируют отремонтировать.

В Ясногорском районе в поселке Ревякино с 19 по 20 августа ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Уточняется, что с 10.00 19 августа до 07.00 20 августа движение транспортных средств через железнодорожный переезд будет закрыто. Специалисты планируют капитальный ремонт 2-го главного пути на участке «Ревякино-Ясногорск».

Сотрудники МЖД просят водителей заранее искать альтернативные маршруты. Объехать можно будет через железнодорожные переезды в районе улицы Заводской Ясногорска.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 18:12 0
Другие статьи по темам
Место
Ясногорский район
Прочее
ремонт переездаМЖД

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская спортсменка победила в международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
Тульская спортсменка победила в международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.