Туляки пожаловались на опасную дорогу возле «Зельгроса»

Фото читателей.

В редакцию Myslo обратились туляки с жалобой на опасную дорогу возле «Зельгроса». Из-за разросшихся кустов выходящим на проезжую часть со стороны ул. Гагарина пешеходам не видно автомобили. И сами пешеходы не видны.

— Обычно на этом участке дороги водители выезжают из-за поворота и не спешат притормаживать, несмотря на то, что есть знак «Пешеходный переход» и разметка. А из-за высоких и пышных кустов обзор пешеходам закрыт, — жалуются туляки.

Горожане просят ответственных обратить на это внимание и сделать участок более безопасным для всех участников дорожного движения.