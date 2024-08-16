  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки пожаловались на опасную дорогу возле «Зельгроса» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки пожаловались на опасную дорогу возле «Зельгроса»
Фото читателей.

Туляки пожаловались на опасную дорогу возле «Зельгроса»

Из-за разросшихся кустов выходящим на проезжую часть пешеходам не видно автомобили.

В редакцию Myslo обратились туляки с жалобой на опасную дорогу возле «Зельгроса». Из-за разросшихся кустов выходящим на проезжую часть со стороны ул. Гагарина пешеходам не видно автомобили. И сами пешеходы не видны.

— Обычно на этом участке дороги водители выезжают из-за поворота и не спешат притормаживать, несмотря на то, что есть знак «Пешеходный переход» и разметка. А из-за высоких и пышных кустов обзор пешеходам закрыт, — жалуются туляки.

photo_2024-08-09_13-03-23.jpg

photo_2024-08-09_13-03-26.jpg

Горожане просят ответственных обратить на это внимание и сделать участок более безопасным для всех участников дорожного движения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
опасная дорога

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Жительница Дедилово: «Моих коров убило и покалечило током от оборванного провода»
Жительница Дедилово: «Моих коров убило и покалечило током от оборванного провода»
Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО
Служба по контракту: один миллион рублей и новые меры поддержки участников СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.