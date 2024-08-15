Где в Туле не будет света 16 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-61 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- 2-й пр-д Гастелло, 1-2, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
- ул. Кутузова, 102, 108-б,
- пос. Косая Гора: пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Прогресс, 4-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.), 2-а.