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В центре Тулы водитель кроссовера выбрал тротуар, а не парковку

В центре Тулы водитель кроссовера выбрал тротуар, а не парковку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Александр прислал в нашу традиционную рубрику снимки, которые сделал между дома №59 и 67 по ул. Советской в Туле. На фото видно кроссовер CHANGAN UNI-K, припаркованный на тротуаре.

«Снято 13 августа, в 17.23», - уточнил автор кадров.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/2d/aa/3693-eaac-4703-9455-cfa752c4eead/ab4643dc-46ba-417a-a799-f4f44d264a09.jpg


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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13 августа, в 20:00, 12 4290 3

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