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В Тульской области открылась горячая линия по вопросам избирательных прав

В Тульской области открылась горячая линия по вопросам избирательных прав

Она посвящена выборам, которые пройдут в регионе с 6 по 8 сентября.

В Тульской области начала работать горячая линия по вопросам избирательных прав граждан. С 6 по 8 сентября в регионе состоятся выборы губернатора, депутатов областной и городской Думы.

Кроме того, местных депутатов выберут муниципальные образования: Красноярское Киреевского района, Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское и Южно-Одоевское, рабочие поселки Одоев и Новогуровский, городские округа Алексин, Донской и Ефремов.

Жители могут задать вопросы об избирательных правах и сообщить об из нарушении по телефону: 8(902)695-20-11. Также сообщения и жалобы можно направить в интернет-приемную уполномоченного по правам человека в Тульской области.

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