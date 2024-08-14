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В России хотят сократить количество чиновников, чтобы оставшимся поднять зарплаты
Фото: ru.freepik.com.

В России хотят сократить количество чиновников, чтобы оставшимся поднять зарплаты

В Минфине РФ не видят необходимости в большой численности государственного сектора.

Министерство финансов РФ выступает за сокращение числа госслужащих и повышение зарплаты остальным. Об этом 14 августа заявил глава ведомства Антон Силуанов на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщают «Известия». 

По его словам, министерство настаивало на том, что необходимости в такой большой численности государственного сектора нет.

— Давайте мы лучше сократим количество работников — государственных служащих. И повысим им зарплату, — отметил Силуанов. 

По словам министра, для увеличения зарплат остальным госслужащим потребуются большие расходы, а сейчас основные ресурсы направляются на поддержку спецоперации по защите Донбасса, задач в области безопасности и обороны страны.

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Автор:
сегодня, в 08:00 −2
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