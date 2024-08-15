Фото Алексея Пирязева.

Причем каждый четвертый в целом сожалеет, что брал кредит.

За последний год чаще всего туляки брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 14% опрошенных.

На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома (13% опрошенных), рассказали аналитики Superjob.

На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов (по 10%). Каждый четвёртый россиянин сожалеет о том, что брал потребительский кредит в банке. Реже всего туляки жалеют о кредитах, которые брали на покупку автомобиля или на отпуск.

