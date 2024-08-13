В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий с зарплатой выше 50 тыс. рублей

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

15 августа в Туле пройдет открытый отбор, где сразу 16 работодателей из разных сфер представят вакансии с достойной заработной платой. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.

Среди вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей: энергетик, оператор станков с программным управлением, инженер-конструктор, машинист вагон-весов, водитель погрузчика, аппаратчик, токарь, мастер цеха, горновой доменной печи.

В программе открытого отбора предприятия:

Управление Росгвардии по Тульской области;

ООО «Эрс Крэд»;

ООО «Агроторг»;

Общественная организация «Хасдэй Немаша» Милосердие»;

ООО «Гипромаш»;

ООО «Волоть»;

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

филиал ПАО «Ростелеком»;

ООО «Аурика»;

АО «Газпром газораспределение Тула»;

филиал АО «Дороги и мосты»;

ООО «Тульская гармонь»;

АО «Косогорский металлургический завод»;

Туластат;

Эксплуатационное вагонное депо Тула;

АО «Тулажелдормаш».

Открытый отбор состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу ул. Демонстрации, 34 с 14.00 до 16.00.