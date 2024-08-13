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В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий с зарплатой выше 50 тыс. рублей
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий с зарплатой выше 50 тыс. рублей

Тулякам представят порядка 700 вакантных рабочих мест.

15 августа в Туле пройдет открытый отбор, где сразу 16 работодателей из разных сфер представят вакансии с достойной заработной платой. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.

Среди вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей: энергетик, оператор станков с программным управлением, инженер-конструктор, машинист вагон-весов, водитель погрузчика, аппаратчик, токарь, мастер цеха, горновой доменной печи.

В программе открытого отбора предприятия:

  • Управление Росгвардии по Тульской области;
  • ООО «Эрс Крэд»;
  • ООО «Агроторг»;
  • Общественная организация «Хасдэй Немаша» Милосердие»;
  • ООО «Гипромаш»;
  • ООО «Волоть»;
  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
  • филиал ПАО «Ростелеком»;
  • ООО «Аурика»;
  • АО «Газпром газораспределение Тула»;
  • филиал АО «Дороги и мосты»;
  • ООО «Тульская гармонь»;
  • АО «Косогорский металлургический завод»;
  • Туластат;
  • Эксплуатационное вагонное депо Тула;
  • АО «Тулажелдормаш».

Открытый отбор состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу ул. Демонстрации, 34 с 14.00 до 16.00.

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