В Туле пройдет крупная ярмарка вакансий с зарплатой выше 50 тыс. рублей

15 августа в Туле пройдет открытый отбор, где сразу 16 работодателей из разных сфер представят вакансии с достойной заработной платой. Об этом сообщает Центр занятости Тульской области.
Среди вакансий с заработной платой выше 50 тысяч рублей: энергетик, оператор станков с программным управлением, инженер-конструктор, машинист вагон-весов, водитель погрузчика, аппаратчик, токарь, мастер цеха, горновой доменной печи.
В программе открытого отбора предприятия:
- Управление Росгвардии по Тульской области;
- ООО «Эрс Крэд»;
- ООО «Агроторг»;
- Общественная организация «Хасдэй Немаша» Милосердие»;
- ООО «Гипромаш»;
- ООО «Волоть»;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- филиал ПАО «Ростелеком»;
- ООО «Аурика»;
- АО «Газпром газораспределение Тула»;
- филиал АО «Дороги и мосты»;
- ООО «Тульская гармонь»;
- АО «Косогорский металлургический завод»;
- Туластат;
- Эксплуатационное вагонное депо Тула;
- АО «Тулажелдормаш».
Открытый отбор состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу ул. Демонстрации, 34 с 14.00 до 16.00.