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Лжеинвестор развел туляков почти на 4 млн рублей: дело передано в суд

Лжеинвестор развел туляков почти на 4 млн рублей: дело передано в суд

«Волку с Агеева-стрит» грозит до 10 лет колонии.

В Туле местный житель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Следствием установлено, что с 31 июля 2013 года по 29 июля 2015 года обвиняемый арендовал офисное помещение на улице Агеева с необходимым оборудованием. Там он организовал деятельность компании «Телетрейд-Тула». Мужчина подыскивал доверчивых туляков и привлекал их к инвестированию в компанию для того, чтобы в дальнейшем похитить вложенные деньги.

Мужчина настойчиво навязывал им услуги по прохождению дистанционного и очного обучения по управлению торговыми счетами, убеждал граждан вносить денежные средства на счет группы компаний «Телетрейд» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке с гарантированным высоким доходом. Для проведения финансовых операций были созданы приложения и поддельные сайты под электронный ресурс биржи.

Сразу поле внесения денежных средств подельники мужчины отражали на брокерском счете небольшой доход инвестора, чтобы заслужить его доверие. А затем клиентам предлагали увеличить размер вложений для получения сверхприбыли. При этом деньги людей никуда не вкладывались, а просто переходили на счёт обвиняемому и его подельникам. В результате его действий у туляков было похищено 3 миллиона 931 тысяча 747 рублей. 

В настоящее время мужчина арестован, заседание по этому делу состоится 15 августа. 

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