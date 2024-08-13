Тульские врачи назвали семь правил для здорового сердца

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Правила довольно простые, но очень важные.

11 августа отметили Международный день здорового сердца. Как сообщает минздрав Тульской области, главная задача — напомнить о важности заботы о своем здоровье и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания — это инфаркты, инсульты, артериальная гипертония, аритмия и многие другие состояния, которые негативно влияют на работу сердца и кровеносную систему.

— Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, необходимо придерживаться здорового образа жизни, который включает регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, регулярное измерение артериального давления. Необходимо также регулярно проходить профосмотр или диспансеризацию — чтобы вовремя выявить отклонения в здоровье, — рассказала главный кардиолог Ирина Шестова.

Семь основных правил профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

1. Здоровое питание

Повышенное содержание насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара увеличивает уровень «вредного» холестерина и сахара в крови. Развивается артериальная гипертензия, а она, в свою очередь, приводит к развитию многих тяжелых заболеваний.

Продукты, полезные для сердца и сосудов: морская рыба, мясо птицы, растительные масла, крупы, бобовые, овощи, фрукты и ягоды.

Продукты, вредные для сердца и сосудов: жирное мясо, кондитерский жир, сахар, куриные яйца (не более 1-2 в неделю) и кофе (не более 1 чашки в день).

2. Борьба с лишним весом

Ожирение всегда повышает риск патологий сосудов и сердца — каждые лишние 10 кг могут повышать артериальное давление на 10-20 мм рт. ст. Всем людям необходимо регулярно взвешиваться и измерять окружность живота для определения абдоминального ожирения.

Показателем в норме считается обхват талии — до 88 см у женщин, до 102 см — у мужчин. При превышении этих показателей необходимо обратиться к врачу.

3. Борьба с гиподинамией

Гиподинамия — недостаток физической активности. Занятия физкультурой и частое пребывание на свежем воздухе позволят активизировать кровообращение, укрепить миокард и стенки сосудов, ускорить вывод «вредного» холестерина, насытить ткани организма кислородом и нормализовать процессы обмена веществ.

Главное, чтобы физическая нагрузка соответствовала возрасту и общему состояния здоровья.

4. Отказ от вредных привычек

Отказ от вредных привычек позволяет в десятки раз снизить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Если вы не можете сами избавиться от зависимости, то для отказа от зависимости нужно обратиться к специалисту.

5. Борьба со стрессом

Частые стрессовые ситуации приводят к износу сосудов и миокарда. Чтобы противостоять стрессу, нужно чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, общаться с друзьями и близкими — это поможет зарядиться положительными эмоциями.

6. Самоконтроль артериального давления

Поводом для обязательного внепланового измерения артериального давления могут стать такие признаки: головная боль или головокружение, шум в ушах, затрудненность дыхания, «мушки» перед глазами, тяжесть или боли в груди или сердце.

При выявлении повышенных показателей артериального давления метод по его снижению должен подобрать врач.

7. Систематическое профилактическое обследование

Плановое профилактическое обследование и своевременное посещение кардиолога должно стать нормой для людей, находящихся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это же касается лиц, отмечающих повышение показателей артериального давления при самостоятельном его измерении.