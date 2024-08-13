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Тульские врачи назвали семь правил для здорового сердца
Изображение от freepik.

Тульские врачи назвали семь правил для здорового сердца

Правила довольно простые, но очень важные.

11 августа отметили Международный день здорового сердца. Как сообщает минздрав Тульской области, главная задача — напомнить о важности заботы о своем здоровье и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания — это инфаркты, инсульты, артериальная гипертония, аритмия и многие другие состояния, которые негативно влияют на работу сердца и кровеносную систему.

— Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, необходимо придерживаться здорового образа жизни, который включает регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, регулярное измерение артериального давления. Необходимо также регулярно проходить профосмотр или диспансеризацию — чтобы вовремя выявить отклонения в здоровье, — рассказала главный кардиолог Ирина Шестова.

Семь основных правил профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

1. Здоровое питание

Повышенное содержание насыщенных жиров, кофеина, соли и сахара увеличивает уровень «вредного» холестерина и сахара в крови. Развивается артериальная гипертензия, а она, в свою очередь, приводит к развитию многих тяжелых заболеваний.

Продукты, полезные для сердца и сосудов: морская рыба, мясо птицы, растительные масла, крупы, бобовые, овощи, фрукты и ягоды.

Продукты, вредные для сердца и сосудов: жирное мясо, кондитерский жир, сахар, куриные яйца (не более 1-2 в неделю) и кофе (не более 1 чашки в день).

2. Борьба с лишним весом

Ожирение всегда повышает риск патологий сосудов и сердца — каждые лишние 10 кг могут повышать артериальное давление на 10-20 мм рт. ст. Всем людям необходимо регулярно взвешиваться и измерять окружность живота для определения абдоминального ожирения.

Показателем в норме считается обхват талии — до 88 см у женщин, до 102 см — у мужчин. При превышении этих показателей необходимо обратиться к врачу.

3. Борьба с гиподинамией

Гиподинамия — недостаток физической активности. Занятия физкультурой и частое пребывание на свежем воздухе позволят активизировать кровообращение, укрепить миокард и стенки сосудов, ускорить вывод «вредного» холестерина, насытить ткани организма кислородом и нормализовать процессы обмена веществ.

Главное, чтобы физическая нагрузка соответствовала возрасту и общему состояния здоровья.

4. Отказ от вредных привычек

Отказ от вредных привычек позволяет в десятки раз снизить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Если вы не можете сами избавиться от зависимости, то для отказа от зависимости нужно обратиться к специалисту.

5. Борьба со стрессом

Частые стрессовые ситуации приводят к износу сосудов и миокарда. Чтобы противостоять стрессу, нужно чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха, общаться с друзьями и близкими — это поможет зарядиться положительными эмоциями.

6. Самоконтроль артериального давления

Поводом для обязательного внепланового измерения артериального давления могут стать такие признаки: головная боль или головокружение, шум в ушах, затрудненность дыхания, «мушки» перед глазами, тяжесть или боли в груди или сердце.

При выявлении повышенных показателей артериального давления метод по его снижению должен подобрать врач.

7. Систематическое профилактическое обследование

Плановое профилактическое обследование и своевременное посещение кардиолога должно стать нормой для людей, находящихся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это же касается лиц, отмечающих повышение показателей артериального давления при самостоятельном его измерении.

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