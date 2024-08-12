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Вильфанд предупредил о «бодрящей» погоде
Фото Алексея Пирязева.

Вильфанд предупредил о «бодрящей» погоде

В начале текущей недели будет прохладно.

Североатлантический циклон принесет в Центральную Россию похолодание. В понедельник и вторник ночная температура понизится до +8…+13 °С, днем ожидается +15…+20 °С, что соответствует климатической норме первых дней сентября. Синоптики погодного центра говорят, что это будет своеобразная репетиция осени. 

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в среду-четверг окажется прохладнее. Воздушные массы будут перемещаться с севера.

— Нужно иметь в виду, что суточный ход большой, то есть утром уже не будет такой ситуации, что в 8 часов уже 20 градусов тепла, будет более прохладная температура — 17-19, бодрящая. Повышаться она будет после полудня, — цитирует Вильфанда «ТАСС».

К пятнице лето вернется — максимальная температура воздуха составит +20…+25 °С. В выходные пройдут небольшие дожди. Несмотря на это, августовское 20-градусное тепло сохранится. 

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сегодня, в 17:00 +1
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