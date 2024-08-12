В Туле прошла стратегическая сессия по вопросам цифровизации в различных сферах

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в Туле проводят экспертные сессии, направленные на разработку идей для актуализации и корректировки действующей программы развития Тульской области в соответствии с национальными целями, обозначенными президентом России, а также для разработка плана мероприятий до 2030 года.

Стратегическая экспертная сессия по вопросам цифровой трансформации

государственного и муниципального управления, экономики и

социальной сферы прошла 12 августа в центральном тульском офисе СберБанка.

В ходе сессии участники составили цифровой портрет Тульской области с помощью нейросети, выявили слабые и сильные стороны нашего региона в IT-сфере и предложили свои решения следующих задач:

Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учетом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году.

Обеспечение в 2025–2030 годах темпа роста инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий вдвое выше темпа роста валового внутреннего продукта.

Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы.

Заместитель министра по информации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Андрей Наумкин:

Андрей Наумкин — Цифровизация в первую очередь помогает гражданам комфортно общаться с властью, решать свои повседневные проблемы. Сейчас на портале «Госуслуги» действует более ста значимых государственных услуг. Наша задача — сократить до минимума ожидание и сделать другие услуги более доступными. Также цифровизация позволит нашим производствам увеличить объемы выпускаемых товаров и снизить их стоимость. Главное — не передавать искусственному интеллекту контроль. Его главное преимущество — способность быстро обрабатывать большие объемы информации. однако решающее слово должно оставаться за человеком.

Всего будет проведено 20 таких экспертных сессий. Семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Внести свои предложения может каждый — для этого формируются интерактивные онлайн площадки (сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected]).

Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа. После этого состоится совместная сессия с правительством области, где эксперты представят результаты своей работы профильным министрам и главе региона Дмитрию Миляеву.