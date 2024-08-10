Датчики движения и бдительные соседи: какое жильё сдают студентам в Тульской области

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Перед вами – новый обзор объявлений о недвижимости от Myslo!

Совсем скоро начнётся учебный год, и многие родители серьёзно озабочены поиском жилья для своих чад, которым предстоит грызть гранит науки вдали от родного дома.

Чаще всего студенты – жильцы беспокойные и хлопотные, поэтому найти подходящий вариант сложно. На всю Тульскую область нашлось всего 12 объявлений, авторы которых готовы предоставить свою жилплощадь учащимся вузов и колледжей. Рассмотрим самые интересные из них!

Самый дешевый вариант – не для слабонервных. Это комната в «трёшке» в Донском. Семь квадратных метров, первый этаж из двух, деревянные полы. Квартира давно не ремонтировалась, но, по словам владельца, всё исправно работает. Есть газовая плита и холодильник, рядом с домом – остановка общественного транспорта и продуктовый магазин.

Комментарий короткий, но ёмкий: «Комната не подойдет, если вы привыкли к хорошим условиям, но просто решили таким образом сэкономить на съеме. Если вы студент или у вас сложная жизненная ситуация – это ваш вариант». Стоимость аренды – 5000 рублей в месяц.

За 13 тысяч рублей в месяц сдаётся комната в «двушке» в панельной девятиэтажке на ул. Макаренко в Туле. Пятый этаж, 16 кв. м. площади, в комнате имеется балкон. В квартире сделан свежий ремонт, вся сантехника новая.

Вот что пишет владелец: «Комната чистая, тёплая, уютная. Имеется всё для комфортного проживания. Сдаём девушкe-студeнткe. Инфраструктура района отлично развита. Рядом вузы, остановка общественного транспорта, детские сады, школы, супермаркеты, аптеки, рынок, пункты выдачи товаров».

Добавив 3000 рублей, можно позволить себе отдельную однокомнатную квартиру на проспекте Ленина. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно Второй этаж из девяти, 38 кв. м., санузел – совмещённый. Сделан косметический ремонт, есть лоджия.

Комментарий арендодателя: «Квартира сдаётся для одного человека, семейной пары или 1-2 студентов. Есть диван, стенка, телевизор, кухонный гарнитур, стол, табуреты, печь СВЧ, холодильник и стиральная машина».

Аренда студии в 45 «квадратов» в высотке на Зеленстрое обойдётся в 35 тысяч рублей в месяц. Дом 2020 года постройки, 14-й этаж из 17, сделан евроремонт, есть большая лоджия. Санузел – совмещённый.

Описание следующее «Сдается шикарная квартира, только после ремонта! Новая мебель и техника! Рассматриваю трех командированных сотрудников или трех студентов».

Последний вариант – самый дорогой и самый «продуманный». Арендодатель готов впустить в 37-метровую «однушку» на четвёртом этаже пятиэтажки на проспекте Ленина иногородних студентов при предъявлении студенческого билета или справки-вызова на время сессии. В квартире имеется вся необходимая бытовая техника, раскладывающийся велюровый диван с ортопедическим основанием, постельное бельё, полотенца.

К вопросам безопасности владелец объявдения подходит основательно: «Запрещено нахождение в квартире посторонних лиц после 20.00. У входа в квартиру стоит камера с датчиком движения (мы всегда будем знать, сколько человек внутри). Нельзя проводить мероприятия, курить. В соседних квартирах бдительные пожилые люди, которые быстро нам сообщат о нарушениях, после чего последует выселение без возврата оплаты». Это единственный вариант с посуточной оплатой – от 1500 рублей в сутки.