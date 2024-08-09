Тульские врачи рассказали о пользе физической активности

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10 августа в России отмечается День физкультурника. Медики уверены: занятия спортом и физические нагрузки нужны в любом возрасте.

По словам клинического психолога Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлии Курачиновой, регулярные тренировки положительно влияют на эмоциональное состояние.

Уже через полчаса умеренной физической нагрузки в организме вырабатываются эндорфины, которые принято называть «гормонами счастья». При регулярных и умеренных физических нагрузках в организме снижается уровень кортизола – гормона стресса.

– Умеренные и регулярные физические нагрузки снижают уровень стресса и тревожности. Это один из побочных способов профилактики депрессии. Также они позволяют на время «отключиться» от рабочих задач, отвлекают от бытовых проблем. Физические нагрузки положительно влияют на самооценку, повышают уверенность в себе, помогают «принять» себя и своё тело, осознать необходимость перемен и начать менять жизнь к лучшему, – сказала Юлия Владимировна.

Психолог добавила, что сегодня многие люди, работающие удалённо, могут испытывать трудности из-за недостатка живого общения. Занятия спортом – хороший способ восполнить нехватку коммуникативных взаимодействий:

– Групповые тренировки в спортзале или на свежем воздухе не только мотивируют к спортивным достижениям, но и подарят вам новых единомышленников, которые помогут достичь намеченной цели.

Главный специалист по медпрофилактике Тульской области Владимир Кулагин убеждён: физическая активность — основа здорового образа жизни.

– При недостатке движения в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат; сидячий образ жизни негативно влияет на сердечно-сосудистую систему; ухудшается и кровоснабжение мозга; в организме замедляется процесс расщепления жиров и нарушается энергетический обмен веществ – человек невольно набирает лишний вес, – рассказал Владимир Кулагин.

Чтобы оставаться здоровым, врачи рекомендуют взрослым людям быть физически активными не менее 20-30 минут каждый день. Самый простой способ — сделать активность частью повседневной жизни. Например, заменить поездку на транспорте пешей прогулкой или ездой на велосипеде, воспользоваться лестницей вместо поездки на лифте.