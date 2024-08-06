  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков просят поделиться кабачками с пятнистыми оленями из зооуголка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков просят поделиться кабачками с пятнистыми оленями из зооуголка
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Туляков просят поделиться кабачками с пятнистыми оленями из зооуголка

Если вы хотите угостить этих милых животных, приносите излишки урожая в Центральный парк.

Пятнистые олени Центрального парка большие лакомки. В их рационе присутствует много овощей: морковь, огурцы и др. 

— Начался сезон сбора кабачков и прочих садово-огородных вкусностей. Если вы хотите поделиться излишками урожая в виде кабачков, а позднее тыкв, то можете оставить гостинцы для животных на кассе зооуголка ЦПКиО, — обратились к тулякам в администрации «Тульских парков».

Кроме того, олени с большим удовольствием лакомятся желудями, которые каждый год для них собирают посетители Центрального парка.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:50 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пятнистые оленитульские парки

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Алексине рыбаки выловили из Оки двухметрового сома
В Алексине рыбаки выловили из Оки двухметрового сома
С начала года вертолет тульской санавиации эвакуировал 120 пациентов
С начала года вертолет тульской санавиации эвакуировал 120 пациентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.