Туляков просят поделиться кабачками с пятнистыми оленями из зооуголка

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Если вы хотите угостить этих милых животных, приносите излишки урожая в Центральный парк.

Пятнистые олени Центрального парка большие лакомки. В их рационе присутствует много овощей: морковь, огурцы и др.

— Начался сезон сбора кабачков и прочих садово-огородных вкусностей. Если вы хотите поделиться излишками урожая в виде кабачков, а позднее тыкв, то можете оставить гостинцы для животных на кассе зооуголка ЦПКиО, — обратились к тулякам в администрации «Тульских парков».

Кроме того, олени с большим удовольствием лакомятся желудями, которые каждый год для них собирают посетители Центрального парка.