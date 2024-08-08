Туляки смогут увидеть метеорный поток Персеиды

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С 11 по 13 августа жители Тульской области смогут наблюдать метеорный поток Персеиды. По информации Nasa, это явление происходит, когда Земля проходит через поток обломков, оставленных кометой Свифта-Туттля. Мелкие частицы кометы сгорают при входе в атмосферу, создавая яркие светящиеся полосы на небе. Метеоры кажутся исходящими из одной точки в созвездии Персея, откуда и происходит название потока.

По словам астрофизиков, созвездие Персея находится в Северном полушарии неба, поэтому все жители Северного полушария могут наблюдать этот метеорный поток по ночам, вот в эти даты, лишь бы была безоблачная погода.

Наблюдать метеорный поток Персеиды специалисты рекомендуют в местах с минимальным освещением. Лучше всего выбрать темное место вдали от городских огней или выехать за город.

Для наблюдения небесного явления важно знать, где находится созвездие Персея. В середине ночи его будет видно в восточной или юго-восточной части неба.

