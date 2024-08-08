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«Тульские городские электрические сети» оштрафовали на 3,6 млн рублей за неподключение потребителей
Фото: ru.freepik.com.

«Тульские городские электрические сети» оштрафовали на 3,6 млн рублей за неподключение потребителей

В региональный УФАС поступило шесть жалоб.

С начала лета в тульское УФАС поступило шесть заявлений о нарушении АО «Тульские городские электрические сети» правил технологического присоединения.

Компания в установленный срок не подключила устройства потребителей к электрическим сетям по уже заключенным договорам, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

Антимонопольный орган рассмотрел поступившие материалы и установил вину в действиях организации. «Тульские городские электрические сети» оштрафовали на 600 тысяч рублей за каждое нарушение.
 

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Автор:
сегодня, в 10:21 +2
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