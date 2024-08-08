«Тульские городские электрические сети» оштрафовали на 3,6 млн рублей за неподключение потребителей

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В региональный УФАС поступило шесть жалоб.

С начала лета в тульское УФАС поступило шесть заявлений о нарушении АО «Тульские городские электрические сети» правил технологического присоединения.

Компания в установленный срок не подключила устройства потребителей к электрическим сетям по уже заключенным договорам, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Антимонопольный орган рассмотрел поступившие материалы и установил вину в действиях организации. «Тульские городские электрические сети» оштрафовали на 600 тысяч рублей за каждое нарушение.

