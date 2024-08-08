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Тульская область направила курянам продукты, воду и раскладные кровати
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область направила курянам продукты, воду и раскладные кровати

Общий объем груза составил более 30 тонн.

Сегодня, 8 августа, по инициативе врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева вместе с жителями региона была оперативно собрана и направлена помощь в Курскую область.

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В пострадавший после атаки ВСУ регион направили питьевую воду, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и др. Общий объем груза составил более 30 тонн.

— По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева правительство Тульской области находится в постоянном контакте с Курском для оказания помощи. Сейчас мы собрали все самое необходимое для жителей приграничных населенных пунктов. И такую работу продолжим, — сказал замминистра по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков.

Напомним, Тульская область выразила готовность направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях оружейной столицы. Также регион готов в самое ближайшее время принять около 500 жителей Курской области.

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Автор:
сегодня, в 11:01 +1
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