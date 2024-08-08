Какие дома Тулы останутся без света 9 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а,
- ул. Советская, 88,
- ул. Оборонная, 7-а,
- ул. Боборыкина, 1, 1-а, 1-в, 1-г., 1-д, 1-е, 1-ж,
- ул. Галкина, 263-285 (нечётн.), 292-300 (чётн.), 300-а,
- ул. Писемского, 44-54 (чётн.), 43-51 (нечётн.), 40, 45-а,
- ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.),
- ул. Гончарова, 23-34, 32-а,
- ул. Красина, 60-74 (чётн.), 59-71 (нечётн.),
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-61 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б,
- ул. К. Либкнехта, 1-31 (нечётн.), 2-38 (чётн.),
- ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 10, 11-б, 13,
- ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1, 1-а, 3,
- пос. Скуратово: ул. Киреевская, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
- ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95,
- пос. Октябрьский, 11-21.