В Тульской области подведены итоги регистрации кандидатов на сентябрьские выборы

Фото: избирательная комиссия Тульской области

Для участия в выборах губернатора избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала пятерых кандидатов. Все они выдвинуты политическими партиями. Это Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Денис Илюхин («Коммунисты России»), Алексей Лебедев (КПРФ) и Дмитрий Миляев («Единая Россия»).

Все они предоставили в избирательную комиссию полный пакет необходимых документов, а также прошли «муниципальный фильтр» – собрали необходимое количество подписей местных депутатов в поддержку своего выдвижения.

На выборах депутатов Тульской областной Думы выдвигались 409 кандидатов, зарегистрировано 372. В выборах по единому избирательному округу принимают участие 288 кандидатов от шести избирательных объединений. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди». По 24 одномандатным избирательным округам зарегистрированы 84 кандидата от пяти партий. В результате голосования будет распределено 36 мандатов.

В выборах депутатов Тульской городской Думы было выдвинуто 272 кандидата, примут участие в выборах 236. Отказ в регистрации – 13,2% от общего числа. В 2019 году этот показатель был существенно выше – 20,1%

В выборах по единому избирательному округу принимают участие 164 кандидата от семи избирательных объединений. По двадцати одномандатным избирательным округам зарегистрированы 72 кандидата, представляющие пять партий, а также один самовыдвиженец. В результате голосования будет распределено 35 мандатов.

В выборах представительных органов еще девяти муниципальных образований выдвинуто 199 кандидатов, принимают участие 196. В результате голосования будет распределено 117 мандатов.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: выборы Губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы депутатов представительных органов еще девяти муниципальных образований: МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское, рабочий поселок Одоев, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов, р. п. Новогуровский и МО Красноярское Киреевского района.