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Банк России приглашает всех желающих на выставку «Посмотрите вокруг»

Банк России приглашает всех желающих на выставку «Посмотрите вокруг»

Новая экспозиция регулятора открылась в Белевской библиотеке.

Здесь представлены изображения памятных монет, посвященных архитектурным памятникам России. Выставка поможет по-новому взглянуть на историю нашей страны и открыть для себя ее самые интересные страницы.

Старинные усадьбы и дворцы, древние крепостные стены и монастыри, памятники и мосты в разнообразии их форм и богатстве стилей – посетители смогут совершить путешествие по России, не покидая пределы родного города, и полюбоваться всемирно известными памятниками архитектуры.

Бирюзовый дворец в центре Екатеринбурга, буддийский храм в Элисте, Кижи, Петергоф и многие другие жемчужины архитектуры изображены на памятных монетах Банка России. На выставке можно увидеть и Тульский кремль. На монете он расположен в непривычном ракурсе – так медальеры решили в полной мере показать красивую, развернутую панораму кремля.

Фотовыставка будет работать до 8 сентября в Белевской библиотеке им. В. А. Жуковского по адресу: г. Белев, ул. Советская, д. 43.

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