  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ольга Слюсарева: «Туляки – активные граждане, они готовы предлагать идеи, чтобы сделать жизнь региона комфортнее» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ольга Слюсарева: «Туляки – активные граждане, они готовы предлагать идеи, чтобы сделать жизнь региона комфортнее»

Ольга Слюсарева: «Туляки – активные граждане, они готовы предлагать идеи, чтобы сделать жизнь региона комфортнее»

7 августа в артриуме Тульского кремля прошла стратегическая сессия в рамках разработки программы развития Тульской области до 2030 года.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поручил провести актуализацию действующей программы развития Тульской области и разработать план мероприятий до 2030 года. Для этого проводится 20 экспертных сессий: семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Ольга Слюсарева, глава муниципального образования город Тула и заслуженный мастер спорта России, поучаствовала в экспертной сессии «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

– Туляки – активные граждане. Они готовы предлагать свежие идеи, консолидировать усилия и делать все возможное для того, чтобы сделать жизнь комфортнее. Сейчас мы обсуждаем предложения по уменьшению оттока молодежи – каждая команда отметила стареющее население региона. Также думаем над комплексом мер всесторонней поддержки волонтерского движения и его систематизации.

Сегодня участие в сессии принимают как профессиональные сообщества, так и волонтеры и неравнодушные туляки. Здесь присутствуют все, кто хочет посодействовать разработке программы развития Тульской области до 2030 года.

Если не получилось прийти на ту или иную сессию, можно оставить заявку на онлайн-площадке: по почте ([email protected]) или в группе «ВКонтакте».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:48 0
Другие статьи по темам
Событие
экспертная сессия
Люди
Ольга Слюсарева
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Газон на проспекте Ленина усыпан трупами голубей: видео
Газон на проспекте Ленина усыпан трупами голубей: видео
На Красноармейском проспекте водитель «случайно» проехал на красный
На Красноармейском проспекте водитель «случайно» проехал на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.