Ольга Слюсарева: «Туляки – активные граждане, они готовы предлагать идеи, чтобы сделать жизнь региона комфортнее»

7 августа в артриуме Тульского кремля прошла стратегическая сессия в рамках разработки программы развития Тульской области до 2030 года.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поручил провести актуализацию действующей программы развития Тульской области и разработать план мероприятий до 2030 года. Для этого проводится 20 экспертных сессий: семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.

Ольга Слюсарева, глава муниципального образования город Тула и заслуженный мастер спорта России, поучаствовала в экспертной сессии «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

– Туляки – активные граждане. Они готовы предлагать свежие идеи, консолидировать усилия и делать все возможное для того, чтобы сделать жизнь комфортнее. Сейчас мы обсуждаем предложения по уменьшению оттока молодежи – каждая команда отметила стареющее население региона. Также думаем над комплексом мер всесторонней поддержки волонтерского движения и его систематизации.

Сегодня участие в сессии принимают как профессиональные сообщества, так и волонтеры и неравнодушные туляки. Здесь присутствуют все, кто хочет посодействовать разработке программы развития Тульской области до 2030 года.