  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Газон на проспекте Ленина усыпан трупами голубей: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Газон на проспекте Ленина усыпан трупами голубей: видео

Газон на проспекте Ленина усыпан трупами голубей: видео

Туляки предполагают, что птиц кто-то отравил.

Газон на проспекте Ленина у дома 110 усыпан трупами голубей. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. Отметим, что подобная ситуация была замечена в конце июля. Тогда трупы пернатых встречались от скверов в центре города до водоёмов в Центральном парке.

DSC08513.jpg

Туляки предполагают, что голубей кто-то отравил. И призывают природоохранную прокуратуру организовать проверку по факту массовой гибели птиц.

Напомним, в 2020 году в Новомосковске на улицах города были обнаружены десятки мертвых голубей. После ветеринарной проверки выяснилось, что у птиц было пищевое отравление.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:55 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мертвые голуби

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Бунырёво студенты ТулГУ сыграли в го
В Бунырёво студенты ТулГУ сыграли в го
Ольга Слюсарева: «Туляки – активные граждане, они готовы предлагать идеи, чтобы сделать жизнь региона комфортнее»
Ольга Слюсарева: «Туляки – активные граждане, они готовы предлагать идеи, чтобы сделать жизнь региона комфортнее»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.