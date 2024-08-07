Газон на проспекте Ленина усыпан трупами голубей: видео

Газон на проспекте Ленина у дома 110 усыпан трупами голубей. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. Отметим, что подобная ситуация была замечена в конце июля. Тогда трупы пернатых встречались от скверов в центре города до водоёмов в Центральном парке.

Туляки предполагают, что голубей кто-то отравил. И призывают природоохранную прокуратуру организовать проверку по факту массовой гибели птиц.

Напомним, в 2020 году в Новомосковске на улицах города были обнаружены десятки мертвых голубей. После ветеринарной проверки выяснилось, что у птиц было пищевое отравление.