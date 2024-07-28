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Туляки: «Город усыпан трупами голубей»

Туляки: «Город усыпан трупами голубей»

Причины смерти пернатых жители активно обсуждают в соцсетях.

В соцсетях туляки обсуждают массовую гибель голубей. По словам жителей, трупы пернатых встречаются сплошь и рядом: от скверов в центре города до водоёмов в Центральном парке:

— Весь сквер Жертвам политических репрессий усеян трупами птиц. То ли специально травят, то ли отстреливает кто-то. Выглядит очень неприятно — на каждом шагу мертвая птица.

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Некоторые из пользователей отмечают, что трупы голубей едят крысы. И призывают администрацию навести порядок на улицах города:

 — Печальная картина: куча мертвых голубей и огромные крысы, которые их едят. В такую жару трупы начнут разлагаться моментально и послужат источником других инфекций. 

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