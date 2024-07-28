Туляки: «Город усыпан трупами голубей»

В соцсетях туляки обсуждают массовую гибель голубей. По словам жителей, трупы пернатых встречаются сплошь и рядом: от скверов в центре города до водоёмов в Центральном парке:

— Весь сквер Жертвам политических репрессий усеян трупами птиц. То ли специально травят, то ли отстреливает кто-то. Выглядит очень неприятно — на каждом шагу мертвая птица.

Некоторые из пользователей отмечают, что трупы голубей едят крысы. И призывают администрацию навести порядок на улицах города:

— Печальная картина: куча мертвых голубей и огромные крысы, которые их едят. В такую жару трупы начнут разлагаться моментально и послужат источником других инфекций.