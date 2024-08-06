За год в Тульской области сделали почти 24 тысячи пряников

Фото из архива Myslo.

Показатель на 11,2% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

В 2023 году в Тульской области произвели 23,8 тысячи тонн самого знаменитого регионального лакомства — пряников, рассказали специалисты Туластат.

Отмечается, что данный показатель на 11,2% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, тульский пряник вошел в топ-10 любимых сладостей путешественников. Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин, который не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни, сделанный полностью из пряников. Сегодня купить тульские пряники можно в кремле и магазинах по всему городу, а в ресторанах Тулы — попробовать авторские пряничные десерты.