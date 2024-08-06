  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год в Тульской области сделали почти 24 тысячи пряников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За год в Тульской области сделали почти 24 тысячи пряников
Фото из архива Myslo.

За год в Тульской области сделали почти 24 тысячи пряников

Показатель на 11,2% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

В 2023 году в Тульской области произвели 23,8 тысячи тонн самого знаменитого регионального лакомства — пряников, рассказали специалисты Туластат.

Отмечается, что данный показатель на 11,2% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, тульский пряник вошел в топ-10 любимых сладостей путешественников. Самым знаменитым тульским купцом-пряничником считается Василий Гречихин, который не только продавал сладости в России и других странах, но даже построил павильон около Эйфелевой башни, сделанный полностью из пряников. Сегодня купить тульские пряники можно в кремле и магазинах по всему городу, а в ресторанах Тулы — попробовать авторские пряничные десерты. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 13:15 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Туластаттульские пряники
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На обновленном стадионе ТулГУ смогут заниматься все желающие
На обновленном стадионе ТулГУ смогут заниматься все желающие
На Тулу надвигается гроза
На Тулу надвигается гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.