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На Тулу надвигается гроза
Фото Алексея Пирязева.

На Тулу надвигается гроза

В регионе объявлено метеопредупреждение.

В ближайшие три часа на территории Тульской области местами ожидается гроза. Непогода в регионе сохранится до вечера 6 августа. 

МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;
  • не купайтесь в водоемах.

Телефоны экстренных служб: 101, 112.

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