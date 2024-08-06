На Тулу надвигается гроза

Фото Алексея Пирязева.

В ближайшие три часа на территории Тульской области местами ожидается гроза. Непогода в регионе сохранится до вечера 6 августа.

МЧС России по Тульской области напоминает, как вести себя во время грозы:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья;

не купайтесь в водоемах.

Телефоны экстренных служб: 101, 112.