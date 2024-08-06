На обновленном стадионе ТулГУ смогут заниматься все желающие

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На еженедельном оперативном совещании врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассмотрел обращения граждан. Один из вопросов касался предоставления тулякам доступа на обновленный стадион ТулГУ. Сейчас там могут заниматься только студенты вуза.

По словам ректора ТулГУ Олега Кравченко, стадион «Буревестник» по адресу ул. Смидович, 12-б будет открыт для всех желающих с 6.30 до 8.30 и с 20.00 до 22.00. Для их обслуживания будут специально выделены два тренера и два сотрудника по уборке. Все расходы на содержание персонала университет возьмет на себя.

— Давайте и с другими учебными заведениями, у которых есть свои стадионы, проработаем этот вопрос. Нужно, чтобы вся спортивная инфраструктура, которая есть в регионе, служила людям и их здоровью, — поручил Дмитрий Миляев председателю комитета Тульской области по науке и инноватике Антону Панкратову.