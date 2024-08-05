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В Ясногорском районе прокуратура проверяет факт сброса сточных вод в Вашану
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Ясногорском районе прокуратура проверяет факт сброса сточных вод в Вашану

Специалисты отправили пробы воды на экспертизу.

В районе деревни Качалово Ясногорского района прокуроры с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ФБУ «Тульский ЦСМ» зафиксировали сброс сточных вод в границах водоохранной зоны реки Вашаны, а также из выпуска биологических очистных сооружений, находящихся в пользовании МУП «Водоканал Ясногорского района».

— Произведен отбор сточной и природной воды из водного объекта с целью проведения химического анализа. Запрошена документация в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

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Автор:
сегодня, в 12:35 +1
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