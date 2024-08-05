В Ясногорском районе прокуратура проверяет факт сброса сточных вод в Вашану

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В районе деревни Качалово Ясногорского района прокуроры с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, ФБУ «Тульский ЦСМ» зафиксировали сброс сточных вод в границах водоохранной зоны реки Вашаны, а также из выпуска биологических очистных сооружений, находящихся в пользовании МУП «Водоканал Ясногорского района».

— Произведен отбор сточной и природной воды из водного объекта с целью проведения химического анализа. Запрошена документация в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.