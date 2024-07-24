  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Сон Татьяны» и душераздирающее зрелище про Винни Пуха: фоторепортаж второго дня фестиваля «Толстой» - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  5. «Сон Татьяны» и душераздирающее зрелище про Винни Пуха: фоторепортаж второго дня фестиваля «Толстой» - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  6. «Сон Татьяны» и душераздирающее зрелище про Винни Пуха: фоторепортаж второго дня фестиваля «Толстой» - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле появятся специальные парковки для арендованных самокатов

В Туле появятся специальные парковки для арендованных самокатов

Хаотично брошенные средства мешают прохожим и коммунальщикам.

В Туле появятся специальные парковки для электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес. Об этом стало известно сегодня, 24 июля, на заседании городской Думы. 

Депутаты решили внести поправки в правила благоустройства. Все из-за того, что хаотично разбросанные самокаты мешают не только прохожим, но и коммунальщикам. 

— Брошенные самокаты мешают прохожим, маломобильным гражданам, посадке и высадке пассажиров на остановках, уборке города. С принятием поправок в правила благоустройства ситуация изменится, — уверены в Думе. 

Администрация Тулы в скором времени определит специально разрешенные места для стоянки и хранения мобильных транспортных средств. Инициативу одобрили не только депутаты, но жители города во время общественных обсуждений. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
самокатыТульская гордума

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали
«Проскочил перед локомотивом в последнюю секунду»: водителя нашли и оштрафовали
Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах
Билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.