В Туле появятся специальные парковки для арендованных самокатов

В Туле появятся специальные парковки для электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес. Об этом стало известно сегодня, 24 июля, на заседании городской Думы.

Депутаты решили внести поправки в правила благоустройства. Все из-за того, что хаотично разбросанные самокаты мешают не только прохожим, но и коммунальщикам.

— Брошенные самокаты мешают прохожим, маломобильным гражданам, посадке и высадке пассажиров на остановках, уборке города. С принятием поправок в правила благоустройства ситуация изменится, — уверены в Думе.

Администрация Тулы в скором времени определит специально разрешенные места для стоянки и хранения мобильных транспортных средств. Инициативу одобрили не только депутаты, но жители города во время общественных обсуждений.