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Муха-Цокотуха в Likerka Loft собирает деньги для детского дома
Фото Евгения Хамбура.

Муха-Цокотуха в Likerka Loft собирает деньги для детского дома

5 августа собранные «Самоваром желаний» деньги подсчитают, а затем передадут в тульский дом ребенка.

В торгово-деловом квартале Likerka Loft уже год живет сказочный герой – Муха-Цокотуха из сказки Корнея Ивановича Чуковского. Скульптуру установили 1 августа 2023 года. Под ее присмотром – «Самовар желаний»: местная легенда гласит, что если попросить у него что-то и поделиться монеткой, то мечта обязательно сбудется.

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– Мы хотели закрепить культурные традиции и символ города, при этом создав уникальный образ в скульптуре, – рассказывает Евгений Хамбур, директор ресторана «Цех этого города» и покровитель проекта. – Так мы сделали акцент на знаменитом тульском промысле и вместе с тем, обратили внимание на русскую сказку, на которой выросло не одно поколение детей.

Сегодня Муха-Цокотуха готовится к важному событию: бочку-копилку откроют, а собранные монеты подсчитают и передадут в дом ребенка.

– Мне позвонил Евгений и сказал, что они проводят акцию и хотят помочь дому ребёнка, – говорит Валентина Елистратова, исполняющий обязанности главного врача ГУЗ «Тульский специализированный областной дом ребёнка». – Конечно, мы согласились. В доме ребёнка функционирует паллиативное отделение, где находятся «тяжёлые» дети, отделение реабилитации и восстановительного лечения. Эти средства мы хотели бы направить на улучшение материальной базы отделения, а именно приобретения реабилитационного оборудования.

Ольга Букинова, стилист и идейных вдохновитель проекта, поделилась историей создания проекта:

– Изначально, когда только у нас появилась идея с Мухой-Цокотухой, мы сразу приняли решение, что все собранные средства пойдут на благотворительность. Так будет каждый год. Монетки, которые туляки зарядили мечтами и желаниями, мы перенаправим на поддержку детей или животных!

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Автор:
сегодня, в 12:15 +2
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