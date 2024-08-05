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В Тульской области за неделю клещи покусали 73 человека
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю клещи покусали 73 человека

Чаще всего вредители по-прежнему атакуют на дачах и в лесах.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 73 туляка, из них 11 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2369 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 3811 случаев.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (31,7%), на территории садово-огородных товариществ (39,9%), при посещении лесов (9%) и других территорий (19,4%).

— За период мониторинга исследовано 2088 клещей, снятых с людей, и 319 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,7%, анаплазмой — 5,5%, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 13:10 0
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