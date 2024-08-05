Синоптики спрогнозировали «серопогодье» на этой неделе

Фото Алексея Пирязева.

На текущей неделе погода не принесет метеорологических сюрпризов жителям Центральной России. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», ожидаются «пятнистые» дожди с ежедневным лимитом на осадки не более 2–5 мм. Это соответствует климатической норме.

По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до +10…+15°, ожидаются туманы. В разгар дня максимально термометры покажут +19…+24°, к концу недели станет на пару градусов прохладнее.

— Типичная августовская погода — лето бежит навстречу осени, — подытожили синоптики.