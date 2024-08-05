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Синоптики спрогнозировали «серопогодье» на этой неделе
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики спрогнозировали «серопогодье» на этой неделе

Будет типичная августовская погода.

На текущей неделе погода не принесет метеорологических сюрпризов жителям Центральной России. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», ожидаются «пятнистые» дожди с ежедневным лимитом на осадки не более 2–5 мм. Это соответствует климатической норме.

По ночам и в утренние часы при прояснениях, когда воздух будет остывать до +10…+15°, ожидаются туманы. В разгар дня максимально термометры покажут +19…+24°, к концу недели станет на пару градусов прохладнее. 

— Типичная августовская погода — лето бежит навстречу осени, — подытожили синоптики.

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Фотограф:
сегодня, в 13:20 +1
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