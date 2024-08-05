Тульские медики удалили у пациента огромную опухоль позвоночника весом более 4 килограммов

Фото Тульской областной клинической больницы.

Осторожно: фото не для слабонервных.

В нейрохирургическое отделение спинно-мозговой травмы Тульской областной больницы поступил 60-летний пациент. У него образовалась гигантская опухоль грудного отдела позвоночника.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, объемное образование у мужчины появилось в 2023 году, опухоль характеризовалась быстрым ростом, за несколько месяцев она увеличилась в несколько раз.

Мужчину неоднократно консультировали онкологи Тулы и Москвы. Кроме болевого синдрома и значительного дискомфорта, опухоль вызывала грубое сдавление мягких тканей и нарушения трофики (питания тканей). После проведения комплексного обследования, включающего МРТ, УЗИ мягких тканей и биопсию, пациент был подготовлен к операции.

Провели операцию по удалению опухоли заведующий отделением Андрей Хохлов и его ассистент Андрей Гребеник. Хирургическое вмешательство продолжалась больше 4 часов.

— Опухоль диаметром более 35 см и весом 4,5 кг была успешно удалена. Во время операции использовалось современная аппаратура, позволившая свести к минимуму кровопотерю. Операция завершилась пластикой кожных покровов с целью лучшего заживления операционной раны, — сказал Андрей Хохлов.

В настоящее время пациент находится на амбулаторном лечении под наблюдением нейрохирургов.